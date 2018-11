Beraternetzwerk IRELS: Drei neue Partner

Zu Beginn des Jahres hat sich Logivest mit dem spanischen Logistikimmobilienberater Invertica Real Estate Solutions und dem französischen Pendant EOL Real Estate im internationalen Beraternetzwerk IRELS (International Real Estate Logistics Solutions) zusammengeschlossen. IRELS wurde mit dem Ziel gegründet, Nutzer und Eigentümer von Logistikimmobilien auch länderübergreifend bei Logistikprojekten zu unterstützen. Das Beraternetzwerk ist nun um drei weitere Partner in Tschechien, der Slowakischen Republik und Polen gewachsen.

Weltweit tätigen Unternehmen, die nicht nur in Deutschland Logistikflächen nachfragen, bietet Logivest durch die Kooperation mit den weltweit führenden unabhängigen Logistikimmobilienberatern ein erweitertes Portfolio an verfügbaren Flächen. Zu den neuen Mitgliedern des Beraternetzwerkes zählen die Beratungsagenturen 108 Agency in Tschechien, die gleichnamige Agentur in der Slowakischen Republik sowie der polnische Immobilienberater Axi Immo.

Durch die neuen Mitglieder steht Nutzern und Eigentümern nun ein Netzwerk aus über 200 Experten in 18 Büros für die Unterstützung bei Vermietung, Neubau oder Transaktion von Logistikimmobilien zur Verfügung. Darüber hinaus sind Gespräche mit Beratungsunternehmen in weiteren Ländern bereits weit fortgeschritten, ein Fokus des Netzwerkausbaus liegt auf der Gewinnung von Experten aus dem Bereich Logistikimmobilien.

Zu den derzeitigen IRELS-Mitgliedern zählen bereits Invertica für Spanien, EOL für Frankreich, Alhambra Property für Algerien und Marokko sowie 108 Agency in Tschechien und der Slowakischen Republik und Axi Immo in Polen.