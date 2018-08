BER wird zum Parkplatz für VW

Die Volkswagen AG mietet seit Anfang August Parkflächen am BER. Mehrere hundert nicht zugelassene Volkswagen parken bereits am künftigen Hauptstadtflughafen. Insgesamt wird der VW-Konzern rund 8.000 Stellplätze in den Parkhäusern P2, P7 und P8 sowie auf den Außenstellflächen P102, P104 und P105 nutzen, teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) mit. Ein Video wie die ersten VW-Autos auf den Airport kutschiert werden gibt es nun bei YouTube zu sehen.

Flughafen Berlin Brandenburg wird der neue Airport in der Hauptstadt heißen. Er hat auch einen kurzen Namen BER und trägt den Beinamen „Willy Brandt“. An der Bau-Stelle hat es schon desöfteren Probleme gegeben. Der Termin für die Eröffnung des neuen Airports musste deshalb schon ein paar Mal verschoben werden.