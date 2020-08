Benimmregeln beim Essen noch aktuell

Um die Tischsitten ist es bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland größtenteils ganz gut bestellt. Das zeigt eine Forsa-Umfrage für die Studie „Essensrituale von Familien in Deutschland“ des Deutschen Kinderhilfswerkes und Aldi Nord.

Demnach gaben 76 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, dass erst gegessen wird, wenn alle am Tisch sitzen. Bei acht von zehn Kindern (80 Prozent) wird beim Essen darüber geredet, was alle am Tag so erlebt haben. Und 72 Prozent lassen sich Zeit beim Essen.

Immerhin 60 Prozent bleiben am Tisch sitzen, bis jeder mit dem Essen fertig ist. Smartphone, Tablet und Co. sind bei Tisch nicht angesagt: Nur 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben an, dass alle oder manche ihre Handys mit am Tisch haben, und bei nur 11 Prozent ist der Fernseher eingeschaltet.