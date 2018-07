Belohnung für Ärzte

Mediziner die künftig zusätzliche offene Sprechstunden (Öffnungszeiten für Patienten ohne Termin) anbieten sollen mehr Geld erhalten. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview mit dem Deutschen Ärzteblatt angekündigt.

Damit Patienten in Zukunft nicht mehr lange warten müssen will der CDU-Politiker die Mindestsprechstunden von Ärzten von 20 auf 25 Stunden pro Woche erhöhen. „Wir wollen den Zugang der Patientinnen und Patienten zur Versorgung verbessern. Dafür werden wir die Terminservicestellen ausbauen und die Mindestsprechstunden von 20 auf 25 Stunden erhöhen. Den Gesetzentwurf dazu werden wir in Kürze vorlegen“ sagte der Gesundheitsminister.

„Zusätzlich möchte ich pro Woche fünf offene Sprechstunden bei bestimmten Arztgruppen“, sagte Spahn dem Blatt. Dafür stellt der Bundesgesundheitsminister diesen Ärzten eine höhere außerbudgetäre Vergütung in Aussicht. Klar sei: „Wer hilft, dass die Versorgung besser wird, soll dafür auch angemessen vergütet werden“, so Spahn.