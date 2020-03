Ein 14-jähriges Mädchen aus Spanien ist beim Selfie-Machen vom Dach eines mehrstöckigen Gebäudes in die Tiefe gestürzt. Das berichtet die spanische Zeitung „El Mundo“.

Kurze Zeit später sei der Teenager an ihren Verletzungen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in Madrid.