Beiersdorf-Chef Heidenreich geht

Der Chef bei Beiersdorf, Stefan Heidenreich, wird Ende nächsten Jahres das Unternehmen verlassen. Wie der Konsumgüterkonzern am Donnerstag mitteilte, haben sich der Aufsichtsrat der und deren 55-jähriger Vorstandsvorsitzender in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats freundschaftlich auf die Beendigung des Vorstandsmandats spätestens zum Ende der bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Amtsperiode verständigt. Heidenreich werde sein Amt gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung stellen, zu dem der Aufsichtsrat einen Nachfolger bestellt, so das DAX-Unternehmen weiter.

Der Aufsichtsrat erörterte die Weiterentwicklung der erfolgreichen Strategie „Blue & Beyond“ mit Fokus auf Skin Care einschließlich der Nachfolge- und Unternehmensplanung mit Wachstumsinvestitionen ab 2019, auch in Vorbereitung der alljährlichen Strategie- bzw. Planungssitzungen des Aufsichtsrats im September bzw. Dezember 2018. Dazu übertrug der Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied Stefan De Loecker zusätzlich zu dessen Regionalressorts „Near East/Americas“ mit Wirkung ab dem 1. Juli 2018 die Verantwortung für „Planung, Strategie, Unternehmensentwicklung“ und die Vertretung des Vorstandsvorsitzenden.