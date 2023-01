Französisch zweithäufigste Fremdsprache

An Schulen

Tiefstand: 15,3 % der Schülerinnen und Schüler lernten im Schuljahr 2021/2022 Französisch als Fremdsprache. Das waren knapp 1,3 Millionen der insgesamt rund 8,4 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Der Anteil ist damit so niedrig wie seit dem Schuljahr 1994/1995 (15,1 %) nicht mehr, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

Trotz des Rückgangs in den vergangenen zehn Jahren bleibt Französisch nach Englisch die zweithäufigste Fremdsprache an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Gut vier von fünf Schülerinnen und Schülern (82,4 % oder 6,95 Millionen) lernten im Schuljahr 2021/2022 Englisch. Latein lernten im vergangenen Schuljahr noch 6,4 % oder 539.000 Schülerinnen und Schüler, dicht gefolgt von Spanisch mit 5,9 % oder 496.000 Schülerinnen und Schülern.