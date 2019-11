Begriff „Malle“ geschützt

Der Begriff „Malle“ ist als Marke geschützt. Das hat das Landgericht (LG) Düsseldorf entschieden (Az.: 38 O 96/19).

In mehr als 100 einstweiligen Verfügungsverfahren war der Inhaber der Unionsmarke „Malle“ gegen Partyveranstalter vorgegangen. Nur einzelne hatten sich gegen die Unterlassungsbeschlüsse gewehrt. Nun hat das Landgericht Düsseldorf erstmals durch Urteil entscheiden.

Die 8. Kammer für Handelssachen des LG urteilte, dass der Inhaber der eingetragenen Unionsmarke „Malle“ Partyveranstaltern untersagen kann, ohne seine Zustimmung Partys mit der Bezeichnung „Malle“ zu bewerben und zu veranstalten.

Denn: Die Marke „Malle“ ist eingetragen, so das Düsseldorfer LG. Dass im europäischen Markenamt in Alicante seit Februar 2019 ein Antrag auf Löschung der Marke „Malle“ für Unterhaltungs-Veranstaltungen vorliegt, ändere an dem Rechtsbestand der Marke nichts.

Insbesondere sei die Marke auch nicht offenkundig schutzunfähig. Dazu müsste festgestellt werden, dass zum entscheidenden Zeitpunkt der Eintragung im Jahre 2002 die Bezeichnung „Malle“ eine geographische Bezeichnung für die Insel Mallorca war und als geographische Bezeichnung nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt werden.