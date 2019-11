Der legendäre Beatles-Fotograf Robert Freeman ist tot. Der Lieblingsfotograf der „Fab Four“ sei am Freitag im Alter von 82 Jahren gestorben, wurde auf der Webseite der Beatles mitgeteilt.

Freeman schuf einige der bekanntesten Bilder der Band. So etwa für die Album-Covers „With The Beatles“, „A Hard Day’s Night“, „Beatles For Sale“, „Help!“ und „Rubber Soul“.