In der Basketball-Bundesliga (BBL) hat der FC Bayern München auch das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei Alba Berlin gewann der Titelverteidiger am Mittwochabend vor rund 14.000 Zuschauern mit 82:77.

Damit führen die Münchner in der Best-of-Five-Serie mit 2:0. Somit fehlt dem Meister in den BBL-Finals nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Das dritte Spiel findet an diesem Sonntag um 18 Uhr im Audi Dome statt.