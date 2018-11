Bayerns Polizei: Urteil zu Tattoos

Polizisten in Bayern bleiben Tattoos im sichtbaren Bereich untersagt: Die Tätowierung eines Polizeibeamten im sichtbaren Bereich ist unzulässig. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschieden. Der Kläger, ein Polizeivollzugsbeamter, sei nicht berechtigt sich am Unterarm tätowieren zu lassen, so der BayVGH (BayVGH, Urteil vom 14. November 2018, Az. 3 BV 16.2072).

Gegenstand des Rechtsstreits war ein vom Polizeipräsidium Mittelfranken erlassener Bescheid, mit dem die vom Kläger beantragte Genehmigung für eine Tätowierung seines Unterarms im sog. sichtbaren Bereich versagt worden war. Gestützt wurde diese Entscheidung auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern zum Erscheinungsbild der Bayerischen Polizei vom 7. Februar 2000, wonach bei uniformierten bayerischen Polizisten im Dienst Tätowierungen – ausgenommen im Dienstsport – grundsätzlich nicht sichtbar sein dürfen.

Nach Ansicht des BayVGH ist die Ablehnung der Tätowierung im Ergebnis nicht zu beanstanden. Wesentlicher Grund hierfür sei, dass mit der im Mai 2018 durch den bayerischen Landtag eingeführten Regelung in Art. 75 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) nunmehr eine hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigung zur Reglementierung von Tätowierungen in einem bestehenden Beamtenverhältnis vorliege.