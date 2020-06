In Bayern haben Ende vergangenen Jahres mehr Menschen gelebt als im Jahr zuvor. Am 31. Dezember 2019 lebten rund 13,12 Millionen Menschen in Bayern.

Das teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Gegenüber dem 31. Dezember des Vorjahres nahm die Bevölkerung im Laufe des Jahres 2019 um rund 48.000 Personen zu.

Das aktuelle Plus entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Stadt Straubing. Geprägt war das Bevölkerungsplus im Freistaat vor allem durch Wanderungsgewinne.