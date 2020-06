Bayern: Weg frei für „automatische“ Baugenehmigung

Bauen in Bayern soll schneller und einfacher werden. Das Kabinett im Freistaat hat in dieser Woche eine umfassende Reform der Bayerischen Bauordnung auf den Weg gebracht – nun ist der Landtag am Zug.

Der Hauptpunkt der Novelle ist die sogenannte „Genehmigungsfiktion“. Damit sollen Bauvorhaben im Bereich des Wohnungsbaus deutlich schneller genehmigt werden können.