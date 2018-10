Bayern-Wahl: CSU stürzt ab, Grüne auf Platz 2, AfD vor SPD

CSU büßt bei Landtagswahl in Bayern absolute Mehrheit ein. Grüne werden im Freistaat zweitstärkste Kraft. SPD schmiert unter die 10-%-Marke ab und findet sich hinter der AfD wieder.

Politisches Beben bei der Bayern-Wahl: Die Bayern haben einen neuen Landtag gewählt. Die CSU verliert ihre absolute Mehrheit. Die SPD stürzt regelrecht ab, während die Grünen ein historisches Hoch feiern können. Und hier die aktuelle Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD gegen 20 Uhr: Massive Verluste für die Volksparteien – die CSU rutscht ab auf 37,3 Prozent (-10,4 Prozentpunkte), die SPD liegt bei nur noch 9,5 Prozent (-11,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler kommen auf 11,6 Prozent (+2,6 Punkte).

Die Grünen steigern sich als zweitstärkste Kraft auf 17,8 Prozent (+9,2 Punkte). Die FDP muss um den Einzug in den Landtag zittern und kommt aktuell auf 5,0 Prozent (+1,7 Punkte). Die AfD zieht erstmal in den Landtag ein und liegt laut Hochrechnung bei 10,7 Prozent. Die Linke scheitert mit 2,9 Prozent an der 5-%-Hürde und die anderen Parteien kommen auf 5,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung soll bei rund 73 Prozent liegen.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder (CSU) hat für seine Partei nach der Wahl einen „klaren Regierungsauftrag“ konstatiert. Die CSU sei entgegen mancher Prognosen bei der Landtagswahl klar stärkste Kraft geworden, sagte Söder unter lang anhaltendem Applaus vor Anhängern in München. Gleichzeitig räumte er ein, dass die CSU kräftig verloren habe. „Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt“, sagte Söder.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich indes enttäuscht über das Ergebnis ihrer Partei bei der Bayern-Wahl gezeigt. „Wir konnten die Wähler nicht überzeugen“, sagte Nahles am Sonntagabend in Berlin. Es handele sich um „ein bitteres Ergebnis“, das „auf allen Ebenen“ analysiert werden müsse, so Nahles. Einer der Gründe für das schlechte Abschneiden sei auch auch eine „schlechte Performance der Großen Koalition“ in Berlin gewesen. Es sei der SPD nicht gelungen, sich „von dem Richtungsstreit zwischen CDU und CSU“ freizumachen, sagte Nahles. „Fest steht: Das muss sich ändern“, so die SPD-Chefin.