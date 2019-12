Bayern und Gladbach gewinnen

In der Fußball Bundesliga haben der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend ihre Spiele gewonnen. Die Bayern siegten beim Auswärtsspiel in Freiburg durch zwei späte Tore in der Nachspielzeit schließlich mit 3:1.

Gladbach hat zu Hause gegen Aufsteiger SC Paderborn souverän mit 2:0 gewonnen. Die Fohlen liegen dank des Dreiers nach dem 16. Spieltag nun punktgleich mit Leipzig an der Tabellenspitze und spielen am Samstag mit den Sachsen um den Herbstmeistertitel. Titelverteidiger Bayern kletterte durch den Sieg vom fünften auf den dritten Rang.

Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC Berlin gewinnt in Leverkusen mit 1:0. Wolfsburg und Schalke trennen sich 1:1-Unentschieden. Köln dreht nach einem zwei Tore-Rückstand in Frankfurt das Spielt und fährt schließlich mit einem 4:2-Sieg bei den Hessen nach Hause.