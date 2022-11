FC Bayern und Frankfurt im CL-Achtelfinale

Die Fußballprofis des FC Bayern München und Eintracht Frankfurt stehen im Achtelfinale der Uefa Champions League (CL).



Die Bayern haben am Dienstagabend die Gruppenphase makellos mit einem 2 zu 0 gegen Inter Mailand beendet. Eintracht Frankfurt überraschte im letzten Vorrundenspiel mit einem 2 zu 1 Sieg bei Sporting Lissabon und erreichte ebenso das Achtelfinale.



Bayer Leverkusen ist indes in der Königsklasse ausgeschieden. Bayer qualifizierte sich jedoch noch für die Europa League. Die Werkself kam zu einem torlosen Remis gegen Brügge und erreichte noch den dritten Rang in seiner Gruppe.