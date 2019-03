Bayern überrollen Mainz

Der FC Bayern München hat für seine Rückkehr an die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga den 1. FSV Mainz 05 im wahrsten Sinne des Wortes überrollt. Am Sonntagabend siegte der deutsche Rekordmeister zu Hause klar mit 6:0. Die Münchner sind nach dem Sieg erneut auf Platz eins der Tabelle vor Borussia Dortmund. Beide Mannschaften haben 60 Punkte auf dem Konto.

Bereits am Nachmittag hat Eintracht Frankfurt 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Die Hessen untermauern mit dem Sieg ihre Champions League-Ambitionen. Nürnberg bleibt nach der Niederlage Tabellenletzter.

Im ersten Sonntagsspiel hat Bayer Leverkusen 1:3 gegen Werder Bremen verloren. Die Hanseaten bleiben mit 39 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und damit im Rennen um die internationalen Plätze.