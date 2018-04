Bayern: Tödlicher Unfall auf A3 bei Wörth

Bei einem Unfall auf der A 3 in Bayern ist am Ostersonntag ein Pkw-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn war in Richtung Passau über fünf Stunden lang gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein 79-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12:50 Uhr zwischen der Ausfahrt und der Einfahrt der Anschlussstelle Wörth-Ost vom Standstreifen aus auf den rechten Fahrstreifen gefahren, als eine nachfolgende 50-Jährige ungebremst auffuhr.

Beide Fahrzeuge wurden noch bis zu 200 Meter weit nach vorne geschleudert. Der 79-Jährige konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Seine Beifahrerin und die nachfolgende Autofahrerin mussten mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.