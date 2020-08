Bayern startet gegen Schalke in Saison

Heute wurde der Spielplan für die Fußball-Bundesliga für die Saison 2020/2021 bekanntgegeben – Bayern startet gegen Schalke.

Der FC Bayern München eröffnet als Titelverteidiger die Saison in Deutschlands Fußball-Oberhaus am Freitagabend, 18. September 2020 gegen den FC Schalke 04.

Die gilt aber nur, wenn die Bayern nicht das Finale in der Champions League erreichen. Sollte der deutsche Rekordmeister am 23. August ins Endspiel der Königsklasse einziehen, würden die Partie gegen Schalke drei Tage später, also am Montagabend stattfinden.

In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen. Auf der Webseite der Deutschen Fußball Liga (DFL) finden Sie die Spielpläne der Saison 2020/21 der Bundesliga und 2. Liga.