Bayern spielt remis in Leipzig

Das Topspiel am 4. Spieltag in der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ist mit einem Remis ausgegangen. Nach 90 Minuten trennten sich die Sachsen und die Bayern am Samstagabend mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Leipziger stehen nach dem Punktgewinn weiter auf Rang eins der Tabelle, die Münchner sind jetzt Dritter. Tabellenzweiter ist Borussia Dortmund. Der BVB siegte bereits am Nachmittag gegen Bayer 04 Leverkusen souverän mit 4:0.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Mainz schlägt Hertha mit 2:1. Ebenfalls mit 2:1 siegte Augsburg gegen Frankfurt. Köln unterliegt Gladbach mit 0:1 und Bremen gewinnt bei Union Berlin mit 2:1.