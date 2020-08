Bayern spielen gegen Barca

Fußball-Bundesligist FC Bayern München und der FC Barcelona (Barca) spielen im Viertelfinale der Uefa Champions League gegeneinander.

Die Bayern haben nach zwei Siegen (3:0 und 4:1) gegen den FC Chelsea das Finalturnier der Königsklasse souverän erreicht.

Nächster Gegner ist Barca. Die Katalanen um Superstar Lionel Messi setzten sich gegen den SSC Neapel (3:1 und 1:1) durch.

Das Finalturnier in Portugal wird in K.o.-Spielen ausgetragen. Die Viertelfinals beginnen am kommenden Mittwoch. Die Bayern und Barca spielen am Freitag um den Einzug in die nächste Runde.

Viertelfinale-Spiele vom 12. bis 15. August in Lissabon