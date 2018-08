Bayern siegt zum Saisonauftakt gegen Hoffenheim

Am Freitagabend wurde mit einer turbulenten Partie zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim die 56. Bundesligasaison eröffnet. Vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena siegte der deutsche Rekordmeister gegen die Kraichgauer in einem unterhaltsamen und spannenden Spiel zum Saisonauftakt mit 3:1.

Müller brachte in der 23. Minute die Bayern in Führung. In Halbzeit zwei konnte Szalai für die Hoffenheimer zum 1:1 ausgleichen.

Lewandowski besorgte durch einen Elfer in der 82. Minute die erneute Führung für die Münchner. Robben netzte dann in der 90. Minute zur 3:1-Erfolg für die Hausherren ein.