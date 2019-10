Bayern siegt, Revierderby endet torlos

Der FC Bayern München hat am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Union Berlin knapp mit 2:1 gewonnen. Mit dem Dreier setzen sich die Münchner zumindest bis Sonntagnachmittag an die Tabellenspitze in Deutschlands Fußball-Oberhaus.

95. Revierderby endet torlos

Die weiteren Ergebnisse: Im 95. Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund hat es keinen Sieger und damit das 30. Remis gegeben. Königsblau und der BVB trennten sich torlos 0:0.

Hertha unterliegt Hoffenheim mit 2:3. Freiburg siegt gegen Leipzig mit 2:1 und Paderborn schlägt Düsseldorf mit 2:0. Am Samstagabend trennten sich Leverkusen und Bremen mit 2:2 unentschieden. Bereits am Freitag siegte Mainz gegen Köln mit 3:1.