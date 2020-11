Am 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München beim VfB Stuttgart am Samstag mit 3:1 gewonnen.

Für Borussia Dortmund lief es indes nicht so rund. Der BVB kassierte eine 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Köln.

Die weiteren Ergebnisse: Leipzig besiegt Bielefeld mit 2:1. Union Berlin gegen Frankfurt (3:3) und Augsburg gegen Freiburg (1:1) endeten unentschieden.

Am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach noch den FC Schalke 04 – Anpfiff um 18.30 Uhr.