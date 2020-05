Bayern siegt beim BVB

Der FC Bayern München hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund gewonnen. Die Bayern siegten beim BVB am Dienstagabend knapp mit 1:0.

Kurz vor der Pause erzielte Bayerns Kimmich den 1:0-Siegtreffer. Mit dem Dreier ist den Bayern ein Meilenstein in Richtung nächstem Meistertitel gelungen.

Die Münchner haben sechs Spieltage vor Saisonende mit dem Sieg die Tabellenführung auf den BVB nun auf sieben Punkte ausgebaut.

In der ersten englischen Woche in der Bundesliga nach der Corona-Pause finden am Abend neben dem Topspiel noch drei weitere Spiele statt. Bremen empfängt Gladbach, Leverkusen spielt gegen Wolfsburg und Frankfurt gegen Freiburg.