Bayern: Schwerer Busunfall in Franken

Am heutigen Donnerstag-Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bayern – in der Nähe von Ammerndorf im Landkreis Fürth sind zwei Busse zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden bei dem Verkehrsunfall in Franken zum Teil schwer verletzt. Wie die bayerische Polizei mitteilte kollidierten gegen 13:30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zwei Linienbusse im Begegnungsverkehr auf der Verbindungsstraße ST2245 zwischen Wintersdorf und Ammerndorf.

Einer der beiden Busfahrer wurde dabei schwerstverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Fahrgäste schwer bzw. leicht verletzt. In den beiden Linienbussen befanden sich sowohl Erwachsene als auch Schulkinder. Nach aktuellem Sachstand befinden sich auch unter den Schwerverletzten zwei Schulkinder.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth hat die Sachbearbeitung vor Ort übernommen, die Einsatzkoordination erfolgt im Polizeipräsidium Mittelfranken. Die betroffene Straße zwischen Ammerndorf und Wintersdorf ist derzeit (Stand 16:00 Uhr) großräumig gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen und Hubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Es wurde eine Sammelstelle für Angehörige im Kreisbauhof in der Cadolzburger Straße 3 in Cadolzburg eingerichtet. Besonders ausgebildete Polizeibeamte unterstützen bei der Betreuung der verletzten Personen und deren Angehörigen.

Über Radiodurchsagen sowie über die sozialen Medien der Polizei wurden betroffene Eltern und Angehörige über die Betreuungsstelle informiert. Ein Bürgertelefon wurde unter der Telefonnummer 0800/1999 200 eingerichtet.