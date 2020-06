Bayern schlägt Mönchengladbach

Am 31. Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen.

Borussia Dortmund holte bereits am Nachmittag bei Fortuna Düsseldorf einen Last-Minute-Sieg mit 1:0. Wolfsburg und Freiburg trennten sich 2:2. Hertha unterlag Frankfurt mit 1:4. Union Berlin siegte beim 1. FC Köln mit 2:1 und der SC Paderborn unterlag Werder Bremen deutlich mit 1:5.

30. Meisterfeier für Bayern rückt näher

An der Tabellenspitze liegen weiter die Bayern mit jetzt 73 Punkten. Der BVB ist Zweiter mit 66 Zählern.

Damit dürfte den Münchenern drei Spieltage vor Saisonende der 30. Meistertitel fast nicht mehr zu nehmen sein. Bereits am Dienstag können die Bayern bei ihrem Gastspiel in Bremen mit einem Dreier alles klar machen.