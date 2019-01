Bayern-Profi Müller für zwei CL-Spiele gesperrt

Der FC Bayern München muss wohl im Achtelfinal-Knaller in der Champions League (CL) gegen den FC Liverpool in beiden Spielen auf Thomas Müller verzichten. Der 29-jährige Offensivspieler wurde von der UEFA nach seinem Platzverweis im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase bei Ajax Amsterdam für zwei Partien gesperrt.

Ob Müller auch im Rückspiel gegen die „Reds“ nicht auflaufen wird ist offen. Der deutsche Rekordmeister kündigte an Berufung gegen das Urteil einzulegen. Die Münchner spielen am 19. Februar zunächst auswärts an der Anfield Road und am 13. März „dahoam“ in der Allianz Arena um den Einzug in die nächste Runde.