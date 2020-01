Bayern: Patient mit Coronavirus isoliert

Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Deutschland – Patient im Landkreis Starnberg in Bayern isoliert. Infektionsschutzmaßnahmen laufen.

Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das hat am späten Montagabend das Bayerische Gesundheitsministeriums in München mitgeteilt. Der Patient befindet sich nach Angaben der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand.

Er werde medizinisch überwacht und sei isoliert, heißt es aus dem Freistaat weiter. Die engen Kontaktpersonen werden ausführlich aufgeklärt und über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert.

Das Risiko für die Bevölkerung in Bayern, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, wird von der „Task Force Infektiologie“ des LGL und vom Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet.