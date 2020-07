Bayern: Merkel heute im „Söder-Land“

Merkel heute in Bayern – bayerisches Kabinett tagt am Dienstag (14. Juli) gemeinsam mit der Bundeskanzlerin auf Schloss Herrenchiemsee.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt heute auf Einladung des Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Markus Söder, als Gast an einer Kabinettsitzung der Bayerischen Staatsregierung auf Schloss Herrenchiemsee teil.

Am Vormittag gegen 11 Uhr wird Söder die Kanzlerin unter weiß-blauem Himmel an der Schiffsanlegestelle Prien/Stock begrüßen und anschließend in einem Schiff der Chiemsee-Schifffahrt auf die Insel Herrenchiemsee übersetzen.

Während des etwa dreistündigen Spitzentreffens in historischer Kulisse will Merkel auf der Herreninsel unter anderem auch die Ausstellung „Der Weg zum Grundgesetz – Verfassungskonvent Herrenchiemsee 1948“ besuchen.