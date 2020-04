Bayern: Maskenpflicht kommt

Vom Maskengebot zur Maskenpflicht – In Bayern gilt ab der kommenden Woche in allen Geschäften und im gesamten öffentlichen Personennahverkehr eine Maskentragepflicht. Das kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München an.

Ab nächster Woche werde man eine „Mund-Nase-Schutz-Verpflichtung“ anordnen, sagte Bayerns Landeschef. „Mund-Nase-Schutz bedeutet Alltagsmasken … auch ein Schal ist ausreichend“, sagte der CSU-Politiker weiter. Wichtig sei, dass Mund und Nase bedeckt seien.