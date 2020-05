In Bayern weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

In Bayern treten ab dem heutigen Montag (11. Mai 2020) weitere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen im Kraft.

So dürfen ab heute unter anderem alle Geschäfte, Zoos, Bibliotheken und Museen unter Auflagen wieder öffnen.

Auch kehren in Bayern weitere Schüler wieder in den Schulunterricht zurück. Alles was sich ab heute im Freistaat ändert, finden Sie hier.