Bayern: Letzter Corona-Patient aus Klinik entlassen

Bayerns Gesundsheitsministerium hat am Donnerstag über die aktuelle Entwicklung bei den Fällen mit dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Bis zum frühen Nachmittag seien keine neuen Coronavirus-Fälle im Freistaat bestätigt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Damit hat es bislang (Stand 15.00 Uhr) insgesamt 14 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern gegeben. Davon sei mittlerweile auch der letzte Fall aus einer Klinik in München entlassen worden, so das bayerische Gesundheitsministerium.