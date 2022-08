Bayern gewinnt hoch in Bochum – 7 zu 0

Drittes Spiel, dritter Sieg – Rekordmeister FC Bayern München hat am 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Dreier eingefahren – beim VfL Bochum.



Die Bayern siegten in der Ruhrmetropole vor rund 26.000 Zuschauern am Sonntagabend hoch mit 7 zu 0 und stehen nun mit 9 Punkten weiter an der Tabellenspitze.