Bayern gegen Spurs, Hammergruppe für BVB

Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der Uefa Champions League in Gruppe B mit Tottenham Hotspur („Spurs“), Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend im Grimaldi Forum in Monaco.

Borussia Dortmund hat eine Hammergruppe erwischt. Der BVB muss sich in Gruppe F mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag messen. RB Leipzig landete in Gruppe G mit Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon. Bayer 04 Leverkusen trifft in Gruppe D auf Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau.

Die weiteren Ergebnisse der Champions-League-Auslosung

Gruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Brügge, Galatasaray Istanbul

Gruppe C: Manchester City, Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo

Gruppe E: FC Liverpool, SSC Neapel, Red Bull Salzburg, KRC Genk

Gruppe H: FC Chelsea, Ajax Amsterdam, FC Valencia, OSC Lille

Die Gruppenphase in der Königsklasse beginnt am 17./18. September und endet am 10./11. Dezember 2019. Das Finale findet am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.