Bayern droht Barca im CL-Viertelfinale

Wegen Corona muss die Fußball UEFA Champions League (CL) nachsitzen – heute sind nun im schweizerischen Nyon die Spiele fürs Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die Mitte August in Lissabon ausgetragen werden, ausgelost worden.

RB Leipzig muss gegen Atletico Madrid ran und der FC Bayern München könnte es mit dem Gewinner der Achtelfinal-Paarung FC Barcelona gegen SSC Neapel zu tun bekommen. Vorausgesetzt der deutsche Rekordmeister verspielt den 3:0-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea im Rückspiel Anfang August nicht mehr.

Das Finalturnier wird vom 12. bis 23. August in Lissabon ausgetragen. Gespielt wird in den Stadien der Hauptstadtklubs Benfica und Sporting – ohne Zuschauer. Für alle Begegnungen des „K.o.-Turniers“ gilt, dass der Sieger in nur einem Spiel ermittelt wird. Und so wurde ausgelost:

Auslosung CL-Finalturnier

Viertelfinale: Spiele vom 12. bis 15. August

Viertelfinale 1: Real Madrid/Manchester City – Olympique Lyon/Juventus Turin

Viertelfinale 2: RB Leipzig – Atletico Madrid

Viertelfinale 3: SSC Neapel/FC Barcelona – FC Bayern München/FC Chelsea

Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo – Paris St. Germain

Halbfinale-Spiele am 18. August: Sieger Viertelfinale 1 gegen Sieger Viertelfinale 3 (Halbfinale 1) und Sieger Viertelfinale 2 gegen Sieger Viertelfinale 4 (Halbfinale 2).

Fürs Endspiel wurde ebenfalls eine Auslosung durchgeführt, die aus administrativen Gründen notwendig war. Der Sieger des Halbfinals 2 wird im Finale als Heimmannschaft geführt. Das Finale in der Königsklasse steigt dann am 23. August. Anpfiff aller hier genannten Partien ist immer um 21 Uhr MEZ.

Die Auslosung bedeutet für die beiden verbliebenen deutschen Klubs, dass ein Finale zwischen dem FC Bayern München und dem RB Leipzig möglich ist.