Bayern: Die Freien Wähler erhalten drei Ministerien

Regierungsbildung in Bayern: CSU und Freie Wähler billigen Koalitionsvertrag – Freien Wähler erhalten drei Ministerien.

Drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben sich die CSU und die Freien Wähler (FW) auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Vorstand und die Landtagsfraktion der CSU stimmten am Sonntag einstimmig für das Papier, wie die CSU am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Zuvor hatten die FW dem Koalitionsvertrag bereits zugestimmt. CSU-Chef Horst Seehofer sagte in München, dass er sehr zufrieden mit dem Beschluss sei. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versteht die schwarz-orangene Koalition auch als Antwort auf den Wahlerfolg der Grünen: „Bayern kann grüner werden ohne die Grünen“, sagte er.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Freien Wähler die drei Ministerien – Umwelt, Kultur und Wirtschaft – in der neuen Regierung erhalten. FW-Chef Hubert Aiwanger wird demnach Wirtschaftsminister im Freistaat. Zudem bekommen die FW zwei Staatssekretäre.

Der neue Landtag konstituiert sich am Montag. Am Dienstag soll Söder als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Bei der Landtagswahl am 14. Oktober war die CSU auf nur 37,2 Prozent der Stimmen gekommen und hatte ihre bisherige absolute Mehrheit deutlich verloren. Die CSU hatte sich daraufhin mit den FW auf Koalitionsverhandlungen geeinigt.