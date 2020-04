„Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen.“ Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Interview an, dass in der „Bild am Sonntag“ (BamS) zu finden ist.

Zudem werde in allen Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen freies Essen und Getränke für die Beschäftigten bereitgestellt, sagte der bayerische Landeschef der BamS weiter.