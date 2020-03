Bayern beschränkt Ausgang

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben mehrere Bundesländer am Freitag ihre Maßnahmen verschärft. Die strengsten Beschränkungen treten ab Mitternacht in Bayern in Kraft, wo man ab Samstag dann nur noch alleine oder mit der Familie nach draußen gehen darf.

In der vorläufigen Ausgangsbeschränkung des Freistaates heißt es, dass das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen trifftiger Gründe erlaubt ist. Erlaubt bleiben Wege zur Arbeit, zur medizinischen Versorgung und zum Einkaufen. Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung sind ebenfalls erlaubt.

Zudem wird jeder angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.

Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 des Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Zuwiderhandlungen sind mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro bewehrt.

Diese Allgemeinverfügung gilt für zwei Wochen. Sie tritt am 21.03.2020, 00:00 Uhr in Kraft und mit Ablauf des 03.04.2020 außer Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen enden damit am 03.04.2020, 24:00 Uhr. Hier finden Sie die Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung.

Strengere Maßnahmen auch in anderen Ländern

In Hessen und Rheinland-Pfalz werden Ansammlungen über fünf Personen verboten, in Baden-Württemberg über drei Personen. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans kündigte eine „Ausgangsbeschränkung“ an, die noch am Freitag in Kraft treten soll, weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Alle benannten Bundesländer wollen die Gastronomie weitgehend schließen, nur noch zur Mitnahme darf Essen verkauft werden. Brandenburg will auf die Videokonferenz der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am Sonntag warten, in der über bundesweite Ausgangssperren beraten werden soll.