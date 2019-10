Bayern auf Kurs, Bayer vor CL-Aus

Der FC Bayern München hat in der Fußball UEFA Champions League (CL) einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Bayer Leverkusen kann die Hoffnung auf das Achtelfinale in der Königsklasse praktisch begraben.

Bayern souverän Erster

Drittes Spiel, dritter Sieg – der FC Bayern München hat am Mittwochabend in der Champions-League-Gruppenphase im Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus knapp mit 3:2 gewonnen. Die Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten vor rund 30.000 Zuschauern Bayerns Torgarant Robert Lewandowski mit einem Doppelpack und Corentin Tolisso.

In der CL-Gruppe B führen die Bayern souverän mit neun Punkten und haben mit dem Dreier bei den Griechen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Dahinter folgen Tottenham (4 Punkte), Belgrad (3 Punkte). Piräus ist Tabellenletzter mit 1 Zähler.

Leverkusen wohl vor dem Aus

Bayer 04 Leverkusen hat indes auch sein drittes Vorrundenspiel verloren. Bei Atletico Madrid unterlag die Werkself mit 1:0. In der Tabelle der CL Gruppe D führt Juventus Turin mit 7 Punkten, Madrid ist punktgleich Zweiter. Dahinter folgt Moskau mit drei Zählern.

Bayer ist weiterhin Schlusslicht mit Null Punkten. Nach der Auswärtsniederlage können die Rheinländer die Hoffnungen auf das Erreichen der nächste Runde in der Königsklasse wohl begraben.