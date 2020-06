Bayern: 6,5 Millionen Wohnungen im Freistaat

Zum Jahresende 2019 gab es in Bayern fast 6,5 Millionen Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Das teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Gegenüber Ende 2018 entspricht dies einem Anstieg des Wohnungsbestandes in Bayern um insgesamt 57.326 Wohnungen bzw. 0,9 Prozent.

Wie in den Vorjahren befanden sich die meisten dieser Wohnungen in Wohngebäuden (6,26 Millionen Wohnungen bzw. 96,4 Prozent; plus 0,9 Prozent gegenüber Ende 2018), darunter 3,04 Millionen Wohnungen bzw. 48,6 Prozent; plus 1,1 Prozent) in Mehrfamilienhäusern (einschließlich Wohnheime).

Am 31. Dezember 2019 gab es in Bayern insgesamt 3,09 Millionen Wohngebäude und damit um 0,8 Prozent mehr Wohngebäude als am Ende des Vorjahres.

Im Landesmittel maß jede Wohnung 97,6 Quadratmeter

Im Mittel war jede Wohnung 97,6 Quadratmeter groß und mit zwei (2,02) Personen belegt, womit jedem Einwohner Bayerns Ende 2019 rein rechnerisch 48,3 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung standen (Ende 2018: 48,1 Quadratmeter).

In den kreisfreien Städten Bayerns bezifferte sich dabei die Belegung je Wohnung durchschnittlich auf 1,83 Personen und in den Landkreisen auf 2,11 Personen.