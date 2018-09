Bayern 3, Stuttgart 0

Eine klare Sache für den FC Bayern München und ein absolut angemessenes Ergebnis im Samstagabendspiel gegen den VfB Stuttgart: Die Münchner siegten bei den Schwaben vor rund 60.000 Zuschauern souverän mit 3:0. Leon Goretzka (37.), Robert Lewandowski (62.) und Thomas Müller (76. Minute) schossen die Tore für den deutschen Rekordmeister.

Das Ergebnis spiegelte die Leistung wider, die Münchner waren klar überlegen und haben den Dreier nach neunzig Minuten hochverdient eingefahren. Damit sind die Bayern mit zwei Siegen in zwei Spielen wieder auf Platz eins der Tabelle, direkt dahinter allerdings punktgleich die Wolfsburger.

Die Wölfe haben am zweiten Spieltag ihre Partie in Leverkusen mit 3:1 gewonnen. Leverkusens Leon Bailey hatte die Gastgeber in der 24. Minute zunächst in Führung geschossen, nach Treffern der Wolfsburger Yannick Gerhardt (36.) und Wout Weghorst (55. Minute) war die Partie jedoch gedreht. Renato Steffen legte fünf Minuten später noch einen drauf.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: 1899 Hoffenheim gewinnt gegen den SC Freiburg 3:1. Der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach trennen sich 1:1-Unentschieden, ebenso wie der 1. FC Nürnberg und der FSV Mainz 05. Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen den SV Werder Bremen mit 1:2. Bereits am Freitagabend gab es zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund ein torloses Remis.