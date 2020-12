Am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen die Tabellenführung übernommen. Die Werkself siegte am Sonntagabend gegen Hoffenheim klar mit 4:1.

Dank des Dreiers ist Bayer jetzt neuer Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger FC Bayern München und dem punktgleichen RB Leipzig.

Bereits am Nachmittag spielten Augsburg und der FC Schalke 2:2-Unentschieden.