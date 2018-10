Bayer-Schützenfest bei Werder

Im letzten Spiel des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen bei Werder Bremen ein Schützenfest gefeiert. Die Werkself siegte am Sonntagabend bei den Hanseaten souverän mit 6:2. Werder hat damit die Chance verpasst, auf Platz zwei der Tabelle aufzusteigen und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 4.

Bereits am Nachmittag gab es in zwei Spielen zwei Unentschieden. Nürnberg und Frankfurt teilten sich nach einem 1:1-Endstand die Punkte. Eine triste Nullnummer gab es in der Begegnung zwischen dem RB Leipzig und dem Schalke 04.