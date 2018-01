Bayer schlägt Mainz und ist wieder Tabellenzweiter

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen rückt wieder auf Platz zwei in der Tabelle vor. Im Nachmittagsspiel am Sonntag siegte die Werkself gegen den FSV Mainz 05 mit 2:0. Die Tore für die Rheinländer vor rund 25.000 Zusachauern zu Hause erzielten Bailey in der 48. und Wendell per Elfmeter in der 68. Minute. Über 90 Minuten war die Bayer-Elf die spielbestimmende Mannschaft und hat deshalb den Dreier verdient eingefahren.

Mit dem Sieg zieht Leverkusen – aufgrund des besseren Torverhältnisses – an den punktgleichen Schalkern vorbei. Beide Teams haben 34 Punkte auf dem Konto und sind damit die schärfsten Bayern-Verfolger – allerdings mit 16 Punkten Rückstand auf den deutschen Rekordmeister.