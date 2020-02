Am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayern Leverkusen den BVB besiegt. Die Werkself siegte am Samstagabend gegen Borussia Dortmund mit 4:3.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Wolfsburg und Düsseldorf spielten 1:1. Bremen unterliegt Union Berlin mit 0:2.

Hertha BSC Berlin kassiert eine 1:3-Heimpleite gegen Mainz. Freiburg schlägt Hoffenheim mit 1:0. Schalke spielt gegen Tabellenschlusslicht Paderborn nur 1:1 unentschieden.