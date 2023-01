Baupreise ziehen weiter an

In Deutschland bleibt Bauen weiterhin teuer. Die Baupreise für konventionell gefertigte Wohngebäude lagen im November 2022 plus 16,9 % höher gegenüber dem Vorjahresmonat, so das Statisti­sche Bundesamt.

Betonarbeiten sind gegenüber November 2021 um 17,6 % teurer geworden, Mauerarbeiten um 13,6 %. Für Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten erhöhten sich die Preise besonders stark – um 20,3 %, so die Statistiker weiter.