Bauhauptgewerbe: Viele Aufträge wie lange nicht

Deutsches Bauhauptgewerbe hat im August so viele Aufträge erhalten wie seit 23 Jahren nicht mehr.

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im August 2018 um 1,2 % niedriger als im Vormonat. Im Dreimonatsvergleich stieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge von Juni 2018 bis August 2018 gegenüber dem Zeitraum von März 2018 bis Mai 2018 um 0,7 %.

Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2018 um 4,1 % höher. In den ersten acht Monaten im Jahr 2018 stieg der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 3,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im August 2018 nominal mit 6,5 Milliarden Euro um 10,4 % höher als im August des Vorjahres. Einen höheren Auftragseingang in einem August hatte es zuletzt vor 23 Jahren gegeben (1995: 6,7 Milliarden Euro). Im Vergleich zu den ersten acht Monaten 2017 stiegen die Auftragseingänge in den ersten acht Monaten 2018 nominal um 8,2 %.