Baugenehmigungen auf Vorjahresniveau

Von Januar bis Oktober 2019 wurde in Deutschland der Bau von 289.672 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren das annähernd so viele Baugenehmigungen wie in den ersten zehn Monaten des Vorjahres (2018: 289.716). Die Genehmigungen galten sowohl für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.

Mit fast 290.000 genehmigten Wohnungen im Zeitraum von Januar bis Oktober 2019 befindet sich die Zahl der genehmigten Wohnungen im längeren Zeitvergleich auf einem hohen Niveau. Mehr genehmigte Wohnungen im Zeitraum von Januar bis Oktober eines Jahres gab es seit der Jahrtausendwende nur im Jahr 2016 mit über 300.000 genehmigten Wohnungen.