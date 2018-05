Basketball: München spielt Final-Serie gegen Alba Berlin

Der FC Bayern Basketball (FCBB) hat das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Münchner gewannen am Dienstagabend das vierte Halbfinalspiel bei Titelverteidiger Brose Bamberg mit 83:79 und entschieden die Serie gegen die Franken mit 3:1-Siegen für sich.

Am Sonntag, 3. Juni haben die Münchner im Audi Dome nun Heimrecht im ersten Finalspiel gegen Alba Berlin. Um 15 Uhr beginnt Spiel eins gegen die Hauptstädter. Das zweite Playoff findet am Donnerstag (07.06.) in Berlin statt. Das Playoff-Finale gegen Berlin (best-of-five):